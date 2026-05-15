Фонтаны в центре Петербурга перейдут на круглосуточный режим из-за «Ночи музеев»

В ночь с 16 на 17 мая водные объекты в центре города станут частью акции «Ночь музеев». Об этом сообщила пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Фонтаны будут работать у Эрмитажа на Дворцовой набережной, у Адмиралтейства на Адмиралтейском проспекте, на Манежной площади, «Шар» на Невском проспекте и у Казанского собора на Казанской площади

Фото: Александра Шарова, Коммерсантъ

В круглосуточном режиме будут работать фонтаны у Эрмитажа на Дворцовой набережной, у Адмиралтейства на Адмиралтейском проспекте, на Манежной площади, «Шар» на Невском проспекте и у Казанского собора на Казанской площади.

В честь праздника несколько фонтанов также будут усиленно подсвечены. В рамках «Ночи музеев» свои двери для гостей откроют галереи, выставочные комплексы и арт-пространства, часть музеев можно будет посетить бесплатно.

Карина Дроздецкая