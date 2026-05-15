На Ставрополье заложат 100 гектаров виноградников в 2026 году

В 2026 году аграрии Ставропольского края намерены заложить 100 га новых виноградников, что на 20% больше год к году. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные первого замминистра сельского хозяйства Ставрополья Елены Тамбовцевой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

На данный момент общая площадь виноградников в хозяйствах Ставрополья составляет 4,6 тыс. га.

Госпожа Тамбовцева добавила, что в 2026 году в крае будет заложено около 250 га новых плодовых садов и 120 га питомников. Общая площадь плодово-ягодных насаждений в сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах края составляет 7,4 тыс. га, из которых примерно 5 тыс. га уже плодоносят.

Наталья Белоштейн