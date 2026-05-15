Россельхознадзор проинспектирует некоторые армянские предприятия

Россельхознадзор инициировал проверки ряда армянских предприятий, поставки продукции которых в Россию ранее были приостановлены. Предприятия тогда заподозрили в ввозе фальсифицированной рыбной продукции, предположительно европейского происхождения.

Основные сомнения вызвали партии радужной форели. По данным ведомства, рыба, указанная в ветеринарных документах как радужная форель, имела нетипичный окрас и аномально большой вес — более 5,5 кг, что не соответствует заявленному виду. В Россельхознадзоре считают, что такая продукция может принадлежать к другим видам семейства лососевых или разным видам форели, что свидетельствует о возможной фальсификации товара. Разведение и реализация таких видов более характерны для европейских стран, и такая продукция может подпадать под специальные экономические меры, включая санкции.

Помимо рыбной продукции, инспекции коснутся и растениеводческих хозяйств Армении. С начала 2026 года в Россию из этой страны было ввезено 39 млн срезанных цветов, в 135 случаях которых выявлены карантинные объекты — это 77% от общего числа обнаружений карантинных вредителей. Стабильно остаются и выявленные случаи заражения в партиях овощей и фруктов: из 16,3 тыс. тонн подобных продуктов зафиксировано 146 зараженных партий. Несмотря на снижение объемов ввоза плодоовощной продукции, количество нарушений не уменьшилось.

Для усиления контроля с 19 мая на границе будут работать дополнительные специалисты из центрального аппарата службы. Ведомство намерено обеспечить поступление в Россию безопасной продукции армянского происхождения и предупредить распространение карантинных вредителей.