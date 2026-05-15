В Петербурге объявлен «желтый» уровень погодной опасности

По данным Росгидрометцентра, с 22 часов 15 мая до 7 часов 16 мая в городе местами ожидается туман. «Желтый» уровень также продлен до 21 часа 16 мая — в этот период возможны ливни и грозы. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

«Желтый» — второй уровень опасности, означающий потенциально неблагоприятные погодные условия

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Желтый» — второй уровень опасности, означающий потенциально неблагоприятные погодные условия, которые могут вызвать перебои в транспортном сообщении и представлять опасность для отдельных видов деятельности.

Водителям и пешеходам рекомендуют проявлять особую осторожность.

Карина Дроздецкая