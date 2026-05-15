«Ум, честь и совесть нашего телевидения»

В храме Космы и Дамиана в Шубине прошло прощание с телеведущим и автором программы «До и после полуночи» Владимиром Молчановым, ушедшим из жизни после продолжительной болезни. Коллеги и друзья журналиста единодушно отмечали не только его профессиональные заслуги, но и человеческие качества, называя Владимира Молчанова «настоящим русским интеллигентом» и «честным человеком, который не шел ни на какие компромиссы».

Владимира Молчанова проводили в храме рядом с его домом

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ Владимира Молчанова проводили в храме рядом с его домом

К полудню вход в церковь заполнили десятки людей, стоящих с цветами в руках. Кто-то не мог сдержать слез, тихо перешептываясь и вспоминая телеведущего добрыми словами. Каждый мог войти внутрь и попрощаться с ним, но найти свободное место оказалось непросто. Гроб размещался в средней части храма, слева от него стоял усыпанный цветами стол, справа — траурные венки, в частности от ВГТРК, журналиста Андрея Малахова и продюсера Александра Митрошенкова.

На прощание пришли генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст, фотограф и писатель Юрий Рост, телеведущие Владимир Познер, Елена Ханга, Александр Любимов и режиссер Иван Цыбин.

Среди них рядом с гробом стоял единственный родственник Владимира Молчанова — 22-летний внук Дмитрий. В 2022 году не стало его бабушки и супруги Владимира Молчанова Консуэло Сегуры, в 2024 году из жизни ушла сестра телеведущего спортивный комментатор Анна Дмитриева, в марте этого года в возрасте 45 лет скончалась мать Дмитрия и единственная дочь журналиста Анна.

Коллеги и друзья вспоминали Молчанова как честного, тонкого и доброго человека. Автор и ведущий передачи «Непутевые заметки» Дмитрий Крылов назвал его «самым порядочным и достойным человеком» из тех, кого он знал. «В последний раз мы виделись на китайский Новый год,— вспоминал он.— Мы каждый год, уже 15 лет, наверное, встречали его вместе. После этого мы созванивались пару раз, потом он уже был недоступен». Юрий Рост в беседе с “Ъ” назвал журналиста человеком «честным, нравственным и умным, настоящим русским интеллигентом». Таких «замечательных и достойных людей», по его словам, не хватает во все времена.

Режиссер Иван Цыбин отметил «колоссальный вклад» господина Молчанова в развитие отечественного вещания: «Если бы не Молчанов, телевидение бы не сделало такой стремительный рывок вперед в конце 80-х — начале 90-х». Господин Цыбин едва сдерживал слезы, вспоминал об их последнем разговоре, назвал усопшего «умом, честью и совестью нашего телевидения и страны», человеком, который «умел любить зрителя». «Нам всем очень будет его не хватать. Мы с ним общались в последнее время довольно часто: он звонил, я звонил. Правда, у меня в телефоне уже столько номеров, по которым невозможно никому никуда позвонить. Но рука не поднимается эти номера удалить. И точно так же номер Владимира Кирилловича я удалить не смогу»,— сказал он журналистам.

«Таких, как он, больше нет — чтобы один человек объединял в себе интеллигентность, остроумие, эрудированность, сочувствие,— говорила Елена Ханга.— Наше телевидение должно отдавать ему должное. Он снимал блестящие документальные фильмы. Конечно, мы все помним и любим "До и после полуночи". На радио вел великолепные музыкальные проекты». «Владимир Молчанов был человеком честным, не шел ни на какие компромиссы, не прогибался, оставался журналистом до конца, в отличие от многих его коллег»,— вспоминал Владимир Познер.

Как рассказал “Ъ” Юрий Рост, тело Владимира Молчанова после прощания и отпевания кремируют, затем урну с прахом захоронят на Ваганьковском кладбище.

Мария Барановская