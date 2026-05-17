Уголовная плоскость корпоративного конфликта

В 2026 году редакции «Коммерсантъ-Урал» исполняется 25 лет — в августе 2001 года корпункт федеральной деловой газеты стал полноценным региональным изданием. В юбилейной рубрике «Заметки из прошлого» рассказываем о том, какие темы были актуальны в разные периоды истории «Ъ-Урал». В середине 2000-х промышленная группа «Уралинвестэнерго», объединявшая предприятия энергетического машиностроения, оказалось в центре одного из самых затяжных корпоративных конфликтов в Уральском регионе. Противостояние бывших партнеров началось с борьбы за контроль над пакетом акций и управлением холдингом, а завершилось уголовными делами против топ-менеджмента.



Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Бывшие топ-менеджеры ЗАО «Корпорация „Уралинвестэнерго“» Павел Подкорытов (справа) и Вадим Губин (слева) во время оглашения приговора в Кировском районном суде в 2011 году

ОАО «Промышленная группа “Уралинвестэнерго”» было создано в 1992 году как чековый инвестиционный фонд при участии «Свердловэнерго» и «Башкирэнерго». Впоследствии он был преобразован в промышленный холдинг, объединивший 11 предприятий энергетического машиностроения, включая «Уралхиммаш», Уральский компрессорный завод и ряд башкирских активов. К началу 2000-х годов группа контролировала значительный объем производственных мощностей в отрасли и рассматривалась как один из заметных региональных игроков.

До 2004 года фактический контроль над «Уралинвестэнерго» принадлежал екатеринбургскому предпринимателю Андрею Ахтямову. Формально его пакет составлял лишь 4,8% акций, однако через ЗАО «Корпорация “Уралинвестэнерго”» он контролировал еще около 30% и таким образом определял ключевые решения в компании. В 2000 году, избравшись в областную думу, он покинул пост генерального директора, передав оперативное управление Вадиму Губину, а сам занял позицию председателя совета директоров.

Перелом произошел весной 2004 года, когда господин Ахтямов, завершив депутатскую карьеру, попытался вернуться к активному управлению бизнесом.

По его словам, к этому моменту он уже утратил контроль над ключевым активом — «Корпорацией “Уралинвестэнерго”»: в реестре акционеров его имя отсутствовало. Бывшие партнеры — менеджеры группы — фактически сосредоточили управление в своих руках. Они, в свою очередь, утверждали, что экс-гендиректор никогда не контролировал значительный пакет напрямую и не имеет оснований для претензий.

Основой конфликта стал спор вокруг 30%-го пакета акций, дававшего фактический контроль над холдингом.

Андрей Ахтямов заявлял, что этот пакет был у него похищен путем манипуляций с реестром, а также утверждал, что новый топ-менеджмент без одобрения акционеров совершил сделки по продаже активов предприятий группы на подконтрольные структуры. По его оценке, стоимость выведенных активов достигала $100 млн. Руководство компании отвергало эти обвинения, называя их попыткой давления перед собраниями акционеров.

Противостояние быстро приобрело публичный и жесткий характер.

Уже летом 2004 года стороны обменивались обвинениями в мошенничестве, срывались собрания акционеров, а судебные приставы вмешивались в корпоративные процедуры. Попытки переизбрать совет директоров сопровождались судебными запретами, пикетами и взаимными информационными атаками.

На этом этапе в конфликт был вовлечен внешний инвестор — УГМК, получившая от Андрея Ахтямова небольшой пакет акций и право требования на спорный блок. Хотя ее участие носило миноритарный характер, оно усилило позиции экс-руководителя ПГ и придало спору дополнительный вес. Параллельно вокруг господина Ахтямова консолидировалась группа миноритарных акционеров, оформившаяся в отдельный фонд.

В ответ менеджмент «Уралинвестэнерго» начал масштабную реорганизацию бизнеса. В 2005 году было объявлено о консолидации более 70% акций у инвестфонда UNAKO, подконтрольного Вадиму Губину и акционеру ПГ Павлу Подкорытову, а затем принято решение о ликвидации промышленной группы с передачей активов двум новым юридическим лицам. Эти структуры впоследствии были перерегистрированы за пределами региона. Оппоненты расценили происходящее как попытку окончательно закрепить вывод активов и осложнить их возврат через суды.

Именно в этот момент корпоративный конфликт вышел за пределы арбитражного спора. В апреле 2005 года по заявлению Андрея Ахтямова было возбуждено уголовное дело о хищении акций, а уже в июне — дело о мошенничестве в особо крупных размерах, связанное с продажей пакетов акций и выводом активов. Следствие усмотрело в действиях менеджмента признаки преступления, а не просто хозяйственного спора.

Осенью 2005 года правоохранительные органы перешли к активной фазе расследования: бывшие топ-менеджеры группы Вадим Губин и Павел Подкорытов были арестованы. Им инкриминировалось хищение акций, принадлежавших Ахтямову, а также вывод активов в подконтрольные структуры. По делу проходили и другие фигуранты, часть из которых была объявлена в розыск.

Параллельно продолжались арбитражные споры. Суды рассматривали законность реорганизации, сделки с активами и структуру владения компанией. В ряде случаев решения менеджмента признавались недействительными, что усиливало позиции сторонников возврата активов. Одновременно Федеральная служба по финансовым рынкам и фонд миноритариев инициировали процесс ликвидации компании, указывая на отсутствие управления и нарушения прав акционеров.

В 2006–2007 годах ситуация окончательно перешла в стадию судебной развязки. Арбитражный суд принял решение о ликвидации «Уралинвестэнерго» и назначении ликвидатора, которому предстояло восстановить реестр акционеров и попытаться вернуть выведенные активы. Одним из аргументов в этих процессах стали материалы уголовного дела, где действия менеджмента уже квалифицировались как мошеннические.

Уголовный процесс против бывших руководителей сопровождался затягиванием слушаний и жесткой позицией сторон. Потерпевший настаивал на хищении акций через подделку реестра, защита утверждала, что речь идет о коммерческом споре, искусственно переведенном в уголовную плоскость.

Суд в итоге признал фигурантов виновными, квалифицировав их действия как мошенничество. Общий ущерб, по подсчетам следствия, составил около 250 млн руб.

Так, бывшие топ-менеджеры ОАО «ПГ „Уралинвестэнерго“» Василий Бурага, Андрей Рыжиков, Денис Тасаков и Владислав Бутин получили реальные сроки лишения свободы от 3,5 до 5,5 лет. Вадим Губин и Павел Подкорытов были осуждены дважды. В 2007 году их приговорили к 5 годам и 5,5 года лишения свободы в колонии общего режима, в 2011 году — по 6 и 7 лет условно.

История «Уралинвестэнерго» стала показательной для корпоративной практики начала 2000-х. Спор между бывшими партнерами, начавшийся с разногласий по поводу контроля над акциями и управлением активами, постепенно перерос в масштабное противостояние с участием миноритариев, регуляторов и правоохранительных органов. В результате граница между корпоративным конфликтом и уголовным преследованием оказалась фактически стертой, а сам холдинг — ликвидирован.

Илья Вострецов