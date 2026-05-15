Смертность в Ленобласти снизилась на 23,6% за десять лет
В Ленинградской области за последние десять лет смертность снизилась на 23,6%. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.
Глава Ленобласти дал свою оценку сфере здравоохранения
По словам господина Дрозденко, такого показателя власти смогли достигнуть благодаря нескольким факторам. Ежегодно, по информации главы Ленобласти, в регионе строится не менее десяти фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий, в 2025 году открылись две новые поликлиники в Мурино и Новоселье.
Кроме того, в области, напомнил Александр Дрозденко, работают семь сосудистых центров для лечения инсультов и пять центров амбулаторной онкологической помощи. Смертность от рака снизилась на 27,2%.
Льготные лекарства отпускают в 80 аптеках в 74 населенных пунктах. В 2025 году индивидуальное медицинское сопровождение получили более трех тысяч участников СВО.