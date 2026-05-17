Будущих отцов отправили в школу

Медицинские организации получили от Минздрава рекомендации по формированию «ответственного родительства и психологической подготовке» будущих матерей и отцов к рождению ребенка. Планируются пять занятий по 60 минут с акушерами, педиатрами и психологами, оплачиваемые по ОМС. Ключевое нововведение — обязательное вовлечение в процесс будущих отцов. Их будут учить уходу за новорожденным и основам поддержки при родах. Опрошенные “Ъ” эксперты говорят, что подготовленные пациентки спокойнее ведут себя в родах, реже принимают эмоциональные решения и лучше взаимодействуют с персоналом.

Минздрав направил в медицинские организации методические рекомендации по формированию «ответственного родительства и психологической подготовке будущих матерей и отцов к рождению ребенка». Документ систематизирует работу «школ для беременных» (так называется официальная медицинская услуга, которую можно получить с 2026 года в рамках ОМС) и вводит единые стандарты психопрофилактической подготовки семей.

Занятия проводятся на базе женских консультаций в кабинетах психопрофилактической подготовки либо психолого-социальной помощи. В обучении участвуют акушеры-гинекологи, терапевты, педиатры, акушерки, медицинские психологи и социальные работники. Программа включает пять занятий по 60 минут: по одному в первом и втором триместрах беременности и три — в третьем.

Предусмотрены как лекции, так и практические занятия с элементами дискуссии. Одно из ключевых нововведений — обязательное участие в процессе обучения будущих отцов. Это нужно для «формирования у мужчин осознанного и вовлеченного отношения к отцовству», сказано в документе.

Родителей научат правильно вести себя в родах, ухаживать за новорожденными. С ними будут обсуждать темы грудного вскармливания, вакцинации, безопасности детей в автомобиле и профилактики несчастных случаев. При тревожных состояниях, страхах перед родами или послеродовой депрессии отдельную консультацию проведет психолог.

В документ Минздрав включил также и ключевые «показатели эффективности» работы школы для будущих матерей и отцов, обратил внимание “Ъ”. К ним относятся снижение числа осложнений на 1 тыс. беременных женщин; сокращение количества родов, проведенных с помощью кесарева сечения; повышение качества жизни женщин и семейных пар (его будут отслеживать путем анкетирования пациентов); снижение числа абортов и повышение рождаемости. Каким конкретно образом будут отслеживать эти показатели в привязке к конкретным школам, в рекомендациях не поясняется.

Акушер-гинеколог, репродуктолог Виктория Шустова поддерживает стандарты психологической подготовки беременных.

«На практике мы ежедневно сталкиваемся с высоким уровнем тревожности у будущих мам, страхом родов, недостатком достоверной информации и большим количеством мифов, которые пациенты получают из интернета»,— говорит она.

Эксперт подчеркивает важность активного вовлечения в процесс будущих отцов. Когда партнер понимает, что происходит с женщиной во время беременности и родов, знает основы поддержки, ухода за новорожденным и грудного вскармливания, это значительно снижает уровень стресса в семье и помогает женщине чувствовать себя увереннее. «Подготовленные пациенты всегда лучше взаимодействуют с медицинским персоналом, спокойнее ведут себя в родах, более осознанно относятся к рекомендациям и реже принимают эмоциональные решения. Это действительно может положительно влиять и на частоту необоснованных кесаревых сечений, и на общее течение беременности и послеродового периода»,— говорит Виктория Шустова.

Поддержал рекомендации и акушер-гинеколог, главный врач клиники «К медицина» Алексей Черников. «Мы сталкиваемся не только с низкой рождаемостью, но и с отсутствием преемственности в отношении знаний и навыков по уходу за новорожденными,— поясняет эксперт.— Тем более что вокруг много информации, исходящей от людей с немедицинским образованием, но считающих себя экспертами». Все это в совокупности приводит к тому, что женщины не хотят рожать самостоятельно (поскольку есть «легкая» альтернатива в виде кесарева сечения), отказываются от вакцинации (так как она якобы «несет вред для ребенка») и кормления грудью в пользу заменителей. «При этом никто не говорит про обратную сторону избегания разработанных стандартов,— отмечает господин Черников.— Про осложнения после операции, про низкий иммунитет и несбалансированное питание новорожденного. Необходимо просвещение подрастающего поколения, демонстрация возможностей, поддержка, обучение навыкам, которые позволят правильно и безопасно воспитывать детей».

Наталья Костарнова