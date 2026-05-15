Высокотоксичные люди

В Санкт-Петербурге суд приговорил 22-летнего Никиту Красильникова и 20-летнего Рината Ильина к 16 и 15 годам колонии соответственно за попытку отравить ядом гумпомощь для добровольческой бригады «Эспаньола», которая противостояла вооруженным силам Украины. Подсудимые утверждали, что инициатором преступления выступал сотрудничавший с украинскими радикалами неонацист Артем Щербаков, который при задержании дал на них показания и получил 15 лет тюрьмы. Целый ряд бойцов расформированной «Эспаньолы» оказался под следствием за торговлю оружием и взрывчаткой.

Никита Красильников Фото: Пресс-служба ФСБ Ринат Ильин Фото: Пресс-служба ФСБ

15 мая 1-й Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге признал виновным в госизмене, участии в деятельности террористической организации и приготовлении к теракту двоих местных жителей — Никиту Красильникова и Рината Ильина.

Фигуранты, как установило следствие, собирались по заданию представителей «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины отравить высокотоксичным веществом продукты, предназначенные для бойцов 88-й разведывательно-диверсионной бригады (РДБр) «Эспаньола». 88-я РДБр была укомплектована в основном футбольными фанатами, в начале октября 2025 года ее расформировали.

Согласно материалам уголовного дела, с 7 по 27 февраля 2024 года обвиняемые хранили 20 кг ядовитого вещества в съемной квартире в поселке Янино-1 под Санкт-Петербургом, а также установили в тайнике возле храма Сретения Господня GPS-трекер, чтобы потом разместить его на автомобиле, который должен был доставить продукты в пункт временного размещения 88-й РДБр в ДНР.

Однако их деятельность была пресечена сотрудниками ФСБ, у которых подозреваемые уже были в оперативной разработке. В самой «Эспаньоле» утверждали, что это была их совместная с российской спецслужбой операция.

Вместе с этими фигурантами был арестован их знакомый — 22-летний Артем Щербаков, с которым Ринат Ильин вместе арендовал квартиру, где хранился яд. Его дело слушалось отдельно и в особом порядке. Молодой человек заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой, в рамках которого признал свою вину и дал показания против сообщников, подробно рассказав, как они готовились совершить теракт.

Следствие назвало всех фигурантов приверженцами неонацистской идеологии. Однако адвокат Александр Кобцев, представляющий интересы Рината Ильина, сообщил “Ъ”, что Артем Щербаков — единственный из подсудимых, кто действительно придерживался неонацистских убеждений, в то время как его подзащитный и вовсе этнический азербайджанец, который опасался своего соседа.

Артем Щербаков, как выяснил “Ъ”, действительно состоял в ультраправой группировке White Boys Nevograd (она же «Невоград» — организация, признанная экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ), отметившейся нападениями на мигрантов и активистов антифа.

В минувшем году Смольнинский райсуд приговорил Артема Щербакова вместе с другими бритоголовыми к трем с половиной годам условно с испытательным сроком три года за нападение на сверстников левых взглядов, которых они идентифицировали по зеленым шнуркам.

В обвинении указано, что ядовитое вещество хранилось в съемной квартире, но, по мнению господина Кобцева, это никак не доказывает, что именно Ринат Ильин хранил его, как и то, что он понимал, что лежит в мешке. Адвокат Никиты Красильникова Максим Шагламджян в разговоре с “Ъ” пояснил: Артем Щербаков сказал подсудимым, что в упаковке действительно агрессивная химия, но она якобы была предназначена для выращивания растений.

Согласно оперативным данным, на одной из встреч в квартире, куда пришли друзья и приятели Артема Щербакова, он объявил, что работает с ГУР и собирается ехать на Украину. Однако, как пояснили в суде некоторые из свидетелей, многие собравшиеся не восприняли это всерьез.

Изначально Никита Красильников и Ринат Ильин свою вину отрицали, но в итоге признали фактические обстоятельства совершенного ими преступления и раскаялись. Выступая с последним словом, Ринат Ильин сказал, что боялся Артема Щербакова, который часто унижал его, но при этом не придавал особого значения его словам и тому, что он декларирует, включая объявленные намерения.

«Я пытался отвечать, но забросил эти попытки, потому что он (Артем Щербаков.— “Ъ”) становился агрессивным, а я всегда руководствовался своими ощущениями и только в тюремном заключении осознал, что на ощущениях далеко не уедешь… Я чувствую себя беспомощным и сломленным, но, подчеркну, я очень рад, что все это подходит к концу и я больше никогда не услышу фамилию Щербаков. Но я также понимаю, что моя жизнь сломана»,— заключил он.

Схожую по смыслу речь произнес Никита Красильников. Оба молодых человека и присутствовавшие в зале близкие не сдерживали слез. Подсудимые попросили суд «дать им шанс». Ринат Ильин пообещал «получить образование, завести жену и детей, жить на благо общества, семьи, Родины и помогать окружающим», а Никита Красильников — «закончить колледж и, как и мечтал, стать судостроителем».

Суд приговорил Никиту Красильникова к 16 годам колонии, а Рината Ильина — к 15 годам. Государственное обвинение просило для них 18 и 17 лет соответственно. В начале марта Артем Щербаков получил 15 лет лишения свободы.

На опубликованном ФСБ после задержания видео допроса подозреваемые подтвердили, что яд предназначался для российских граждан и военнослужащих. Один из молодых людей заявил, что собирал для украинской стороны сведения о нефтеперерабатывающих заводах, железнодорожных депо, заводе по производству дронов и его владельце.

Сейчас Следственный комитет России и ФСБ расследуют действия командиров и бойцов самой «Эспаньолы», которая была расформирована после гибели ее создателя Станислава Орлова (Испанец). В частности, у бывших военнослужащих морского отряда «Эспаньолы» были обнаружены схроны с оружием и взрывчаткой — за незаконный оборот вооружения им грозят 20-летние сроки.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург