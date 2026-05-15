Выборы, конечно, впереди

За четыре месяца до выборов в Госдуму говорить о повышенном интересе к формированию нового созыва нижней палаты не приходится: партии еще не развернули кампанию на полную мощность. К такому выводу пришли политологи на круглом столе Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), который прошел 15 мая. Прогнозная явка остается в пределах 45–50%, что, впрочем, не отменяет потенциального роста интереса. Например, в связи с ростом общественной тревожности.

В «Единой России» (ЕР) подвели итоги регистрации на свое предварительное голосование (праймериз).

Средний конкурс на выдвижение в Госдуму составил 10,9 человека на место (всего — 4,4 тыс. заявлений, из них 12,6% — от участников спецоперации), сообщил член генсовета ЕР, сенатор Сергей Перминов.

Большинство кандидатов — 56% — члены ЕР, еще 25% — сторонники, 19% — беспартийные.

Действующих депутатов в числе заявившихся — 20%, добавил господин Перминов.

Проголосовать на праймериз к сегодняшнему дню намерены 8 млн граждан. Цифра неокончательная, оговорился сенатор: к концу мая в ЕР ожидают увидеть 12–13 млн выборщиков, то есть более 10% от общего числа избирателей. По оценке президента ФоРГО Константина Костина, за счет такой вовлеченности праймериз остаются значимым форматом как для сторонней экспертизы, так и для самих кандидатов, получающих возможность «протестировать свой политический актив».

Однако рассуждать о массовом интересе к разворачивающейся кампании эксперты не спешат. Полноценную работу пока не развернули даже сами партии, считает политолог Александр Асафов. Каждая из них отметилась «по-своему интересными действиями», пояснил эксперт, но «говорить, что партии активно включились в электоральную действительность, пока рановато». С ним согласен политолог Михаил Виноградов: «Ходит такая шутка: давайте в этом году не будем выбирать Госдуму, а поживем для себя». Эксперты стремятся показать, «что выборы — это интересно», однако «поддержки со стороны партий не получают», посетовал политолог.

В то же время именно депутаты Госдумы остаются «самым легкодостижимым для критики уровнем власти», а все накопленное недовольство чаще всего проявляется именно на выборах в нижнюю палату, заявил Константин Костин: «На ком оторваться? На депутатах Госдумы, особенно пока они кандидаты».

Запрос «на эмоцию» действительно имеет место, согласился Михаил Виноградов, поскольку 2026 год оказывается с точки зрения настроений масс «новым 2020-м».

При этом не факт, что растущая тревожность граждан скажется на позициях власти непременно отрицательно, считает господин Костин: «Не уверен, что фактор беспокойства, рисков и угроз не приведет к консолидации». И даже текущие нисходящие тренды рейтингов ЕР, фиксируемые некоторыми полстерами,— повсеместная история начиная с 2011 года, напомнил Михаил Виноградов: «Ни в 2011-м, ни в 2016-м, ни в 2021-м не было роста рейтингов ЕР — катастрофой это не стало».

Прогнозная явка сохраняется в пределах 45–50%, рассудили участники круглого стола. При этом обсуждать «социологию и рейтинги» сейчас трудно, предупредил политолог Алексей Чеснаков: «Об этом можно говорить серьезно только за месяц до выборов, когда избиратель будет более или менее мобилизован».

Григорий Лейба