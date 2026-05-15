В Рязани ввели режим ЧС после ночных ударов БПЛА

Власти Рязанской области ввели режим чрезвычайной ситуации в Рязани после ночных ударов БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

В ночь на 15 мая ВСУ с помощью 99 беспилотников атаковали Рязанскую область. Погибли четыре человека, включая ребенка, еще 12 пострадали. Двое взрослых находятся в тяжелом состоянии. Повреждены два многоэтажных жилых дома. Возбуждено уголовное дело о теракте. Школы и детские сады в Октябрьском районе Рязани сегодня не работают.

Решение ввести режим ЧС приняли после заседания региональной комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций, которое провел губернатор Рязанской области Павел Малков. Режим ЧС действует до распоряжения властей. Министерствам финансов и труда поручено выделить средства на компенсацию последствий и представить план по компенсациям для жителей и юридических лиц.