Опасность атаки БПЛА объявили в Волгоградской области
Режим «Беспилотная опасность» введен на территории Волгоградской области. Об этом уведомило МЧС в приложении.
Сохраняйте спокойствие и будье осторожны. Спасатели рекомендуют не подходить к окнам, выключить свет, газ, воду и укрыться в комнате с несущими стенами. Если вы на улице, постарайтесь избегать открытых пространств, зайдите в ближайшее здание.
Интернет в регионе ограничен. Телефон экстренных служб 112.
Несколько часов назад беспилотную опасность отменили в соседней Астраханской области.