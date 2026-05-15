Опасность атаки БПЛА объявили в Волгоградской области

Режим «Беспилотная опасность» введен на территории Волгоградской области. Об этом уведомило МЧС в приложении.

Сохраняйте спокойствие и будье осторожны. Спасатели рекомендуют не подходить к окнам, выключить свет, газ, воду и укрыться в комнате с несущими стенами. Если вы на улице, постарайтесь избегать открытых пространств, зайдите в ближайшее здание.

Интернет в регионе ограничен. Телефон экстренных служб 112.

Несколько часов назад беспилотную опасность отменили в соседней Астраханской области.

Нина Шевченко