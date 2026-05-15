«Газпром» открыл счета в цифровых рублях

ПАО «Газпром» (MOEX: GAZP) и его 17 организаций открыли счета в цифровых рублях, сообщили «Интерфаксу» в компании. До конца лета корпорация намерена подключить к новому виду валюты все структуры группы, которым это нужно сделать по требованиям федерального закона, сообщили в холдинге.

Одна из организаций, которая заключила договор на открытие счета в цифровых рублях,— это «Газпром 335», которая занимается проектами по добыче углеводородов на шельфе, переработке и сжижению природного газа на Дальнем Востоке. Извещение о договоре с ЦБ опубликовано на сайте госзакупок. Начальная цена контракта установлена на уровне 99 тыс. руб.

Цифровой рубль — третья форма российской валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. ЦБ запустил пилотный проект новой валюты в августе 2023 года. Хотя полноценный запуск изначально намечался на июль 2025-го, Банк России решил перенести сроки, чтобы оценить востребованность сервисов, сообщала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.