Руководитель аппарата администрации губернатора заявилась на праймериз

Первый замглавы администрации губернатора Пермского края Елена Анисимова намерена поучаствовать в выборах в краевое законодательное собрание и думу Перми. Она направила заявку для участия в праймериз «Единой России». Судя по данным сайта партии, госпожа Анисимова выдвинулась по спискам партии в пермскую городскую думу (группа «Индустриальная №6», (часть Индустриального и Дзержинского районов Перми, одномандатные избирательные округа № 1 и № 7) и в краевой парламент (одномандатный избирательный округ № 6). Елена Анисимова родилась в Чусовом в 1964 году. Окончила физический факультет Пермского госуниверситета и Уральскую академию государственной службы по специальности «юриспруденция». До перехода на госслужбу возглавляла аппарат администрации Перми. В феврале 2020 года была назначена руководителем аппарата правительства региона.