В Мурманской области запретили разводить огонь в лесах

Власти Мурманской области с 15 мая запретили разводить огонь в лесах. В регионе введен пожароопасный режим. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале оперативного штаба Мурманской области.

За нарушение правил пребывания в лесах предусмотрена административная или уголовная ответственность

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Соблюдение режима контролируют инспекторы регионального центра лесного и экологического контроля. За нарушение правил пребывания в лесах предусмотрена административная и уголовная ответственность, предупредили в ведомстве.

Штрафы для граждан за нарушение составляют 10-20 тыс. руб., для должностных лиц — 30-60 тыс. руб., для юрлиц — 400-800 тыс. руб. Запрещено жечь траву, мусор и использовать открытый огонь в лесах и у домов.

Сообщать о признаках возгорания власти рекомендуют по телефонам: 8 (800) 100-94-00, 8 (911) 338-61-31, 112 или 101.

Карина Дроздецкая