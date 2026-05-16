В Черноземье 17 мая ожидается пасмурная и дождливая погода, до +27°C

В воскресенье, 17 мая, жителей Черноземья ожидает теплая и пасмурная погода с осадками в виде дождя. Температура будет варьироваться от +15°C до +27°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +18°C, днем поднимется до +22°C, вечером опустится до +20°C и еще до +15°C к ночи. Ветер до 4 м/с.

В Воронеже утром будет +19°C, днем — до +25°C, вечером температура составит +22°C, а ночью опустится до +18°C. Ветер до 4 м/с.

В Курске утром столбик термометра покажет +17°C, днем он поднимется до +22°C, вечером опустится до +19°C и еще до +16°C к ночи. Ветер до 5 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +19°C, днем поднимется до +25°C, вечером будет +23°C, а ночью понизится до +16°C. Ветер до 4 м/с.

В Орле утром будет +17°C, днем — +23°C, к вечеру температура опустится до +19°C, а ночью — до +16°C. Ветер до 4 м/с.

В Тамбове температура будет колебаться от +20°C до +27°C, а ночью опустится до +17°C. Ветер до 4 м/с.

