Все эвакуированные после паводка жители Дагестана покинули пункты временного размещения

В Дагестане все жители, остававшиеся в пунктах временного размещения после подтоплений, вернулись домой. Об этом сообщается в MAX-канале правительства РФ.

По данным властей, два пункта временного размещения покинули 66 человек, включая 17 детей. Одновременно в республике продолжается работа по оценке ущерба, нанесенного паводками. За последнюю неделю специалисты обследовали 90 из 4,5 тыс. домов, подлежащих оценке.

В ходе заседания правительственной комиссии по координации работ по ликвидации последствий паводков под руководством главы МЧС РФ Александра Куренкова сообщалось, что в регионе организована расчистка подмостовых пространств для беспрепятственного прохождения паводковых вод. Власти рассчитывают, что эти меры позволят снизить риски новых подтоплений в период ожидаемой непогоды с 15 по 17 мая.

Масштабные подтопления в Дагестане произошли после сильных дождей 28 марта и 4–5 апреля. Режим ЧС был введен в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Каспийске, Дагестанских Огнях, а также в ряде районов республики. Позднее в регионе объявили режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

По последним данным, в результате паводка были подтоплены 9,8 тыс. жилых домов, около 8 тыс. домов получили повреждения. Жертвами стихии стали шесть человек, пострадали более 6,2 тыс. жителей.

