В Дагестане с участников картельного сговора взыскано 546 млн рублей

По иску прокуратуры Республики Дагестан с участников картельного сговора в доход государства взыскано более 546 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба республиканского надзорного органа.

Установлено, что ООО «Дорсервис-09» и ООО «Кочубей Автодор», являясь конкурентами, отказались от внесения в ходе торгов предложений о понижении цены контракта. Что привело к заключению в 2019 году с «Дорсервис-09» госконтракта на капремонт дорог федерального значения с минимальным снижением начальной максимальной цены.

В последующем указанной организацией заключен договор субподряда с ООО «Кочубей Автодор».

«Согласованные противоправные действия позволили получить гарантированный доступ на рынок и доход за счет бюджетных средств. В результате ООО «Дорсервис-09» и ООО «Кочубей Автодор» получили незаконный доход по контракту более 546 млн руб.», — отметили в ведомстве.

Прокуратурой в Арбитражный суд Республики Дагестан было направлено исковое заявление о признании электронного аукциона недействительным. Судом в удовлетворении иска было отказано.

Наталья Белоштейн