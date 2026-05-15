ФБР заплатит $200 тыс. за информацию о шпионившей на Иран бывшей сотруднице ВВС США

ФБР предлагает вознаграждение $200 тыс. за любую информацию, которая приведет к поимке бывшей служащей разведки ВВС США Монике Уитт, сообщается в пресс-релизе ведомства. Госпожу Уитт обвиняют в передаче секретной информации правительству Ирана.

Моника Уитт

Фото: Courtesy FBI / Handout / Reuters

По словам представителя ФБР Дэниела Вержбицки, «Уитт, предположительно, нарушила свою присягу более десяти лет назад, дезертировав в Иран и предоставив иранскому режиму информацию, касающуюся национальной обороны». «ФБР верит, что в этот критический момент для истории Ирана есть люди, которые могут знать о ее местонахождении»,— указано в сообщении ведомства.

Моника Уитт служила в разведке ВВС США с 1997 по 2008 год и имела доступ к секретной информации. О том, что ей были предъявлены обвинения, стало известно из соответствующих документов суда округа Колумбия. Причина, по которой ФБР именно сейчас привлекло внимание к делу госпожи Уитт, пока неизвестна, пишет Associated Press.

Екатерина Наумова