В Ленобласти задержали обвиняемого в теракте в Южной Осетии в 2006 году

В СНТ «Аннинские высоты» в Ленинградской области задержали находившегося в международном розыске мужчину. Он причастен к теракту в Южной Осетии в 2006 году. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Мужчине вменяют участие в теракте и незаконное изготовление оружия. По версии следствия, в апреле 2006 года он изготовил взрывчатку в городе Цхинвал. Через два месяца вместе с сообщниками подорвал здание паспортно-визовой службы МВД.

Злоумышленника доставили в отделение полиции по Ломоносовскому району. Позже его передадут инициатору розыска.

Никита Черненко