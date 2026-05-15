Погиб один из пострадавших при ударе ВСУ по Шахтерску

Пострадавший при ударе дронов ВСУ по центру Шахтерска умер в больнице от полученных травм. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава ДНР. Беспилотники сегодня ударили по Дому культуры в городе, когда глава городской администрации Александр Шатов принимал там жителей.

В Минздраве региона до этого сообщали о девяти пострадавших. Один из них находился в тяжелом состоянии, остальные — в среднем и легком. Госпитализировали троих.

По словам Александра Шатова, в момент атаки в Доме культуры находилось около 50 человек. ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах сообщал, что по зданию ударили пятью беспилотниками FP-2.