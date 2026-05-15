Ставка на отечественные семена

При поддержке дирекции Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства (ФНТП) липецкие аграрии получат отечественные семена для посева на безвозмездной основе. В рамках пилотного проекта фермерское хозяйство «Малиновое поле», сотрудничающее с розничной сетью «Магнит» по агроконтракту, протестирует на своих полях инновационные сорта семян отечественной селекции. Агроконтракт предусматривает гарантированный выкуп продукции у фермеров, а также авансирование последних на покупку техники и удобрений.

Если тестовые посевы пройдут успешно, партнерские хозяйства «Магнита» уже в следующем сезоне самостоятельно закупят отечественные сорта для высадки в промышленных масштабах.

Новые сорта семян разрабатываются ведущими российскими государственными и частными селекционными центрами в рамках ФНТП и Доктрины продовольственной безопасности РФ для импортозамещения в семеноводстве и снижения зависимости от зарубежной селекции. Фермеры смогут получить консультации по выращиванию семян от компаний, которые их произвели.

По мнению директора дирекции ФНТП Ирины Лаврентьевой,

благодаря этому пилотному проекту «фермерские хозяйства получат полезный опыт применения высококачественного посадочного материала, а затем станут постоянными покупателями российских сортов».

В текущем году «Магнит» закупит более 500 тыс. тонн овощей и фруктов у российских крупных и небольших фермерских хозяйств по агроконтрактам, сообщил генеральный директор компании «Магнит Агрофермер» Павел Рожков. «Мы стремимся, чтобы разработки отечественных селекционеров применялись фермерами как можно чаще. Использование семян российской селекции в конечном итоге позволит лучше контролировать себестоимость выращивания овощей», — отметил он.

В этом сезоне новые сорта отечественной селекции получат 15 партнерских фермерских хозяйств «Магнита» в 10 регионах. Сорта были отобраны совместно с фермерами.