Валюту разбирают по курсу

Банки и обменники столкнулись с высоким спросом на наличную валюту. Россияне стали активнее скупать доллары и евро. Некоторые СМИ сообщали о дефиците банкнот в отделениях — якобы многие организации готовы только покупать наличную валюту, а в обороте у них — максимум пара тысяч долларов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

“Ъ FM” позвонил московским банкам и частным продавцам под видом клиента. Глобального дефицита наличных пока не наблюдается, однако в некоторых отделениях валюты действительно остается мало.

При этом российская валюта продолжает укрепляться: к полудню 15 мая на межбанке доллар торговался в районе 73 руб., евро — 85 руб. Россияне на этом фоне стали чаще перекладывать сбережения в наличку, но в будущем спрос может снизиться, считает директор казначейства «Цифра банк» Дмитрий Рожков:

«Спрос действительно увеличился среди населения. Во-первых, подходящий момент для покупки — рубль укрепился. Во-вторых, и так ограниченный объем валюты, который ввозится в Россию через страны СНГ, еще сократился. Банки друг у друга пытаются что-то купить, совершить банкнотные сделки, чтобы как-то свои кассы пополнить. Мы не ждем, когда в кассу придет клиент и принесет $1 тыс., это же несерьезно. У нас, допустим, 40 с лишним операционных точек. Каждый день мы покупаем у каких-то банков наличные и развозим их по регионам.

Валюта есть, просто она сейчас отвязалась от курса, который декларируется на бирже.

Курс наличной валюты от реального отличается где-то на 3,5-4%, может, даже на 4,5%. То есть наличная валюта стоит на 3-4 руб. дороже, чем безнал. Торговля ею вообще носит стихийный характер: кто-то что-то сказал, и люди побежали. Я не думаю, что это будет на постоянной основе. Мы работаем с тем, что есть. Есть спрос, мы пытаемся его отработать».

По данным Центробанка, в апреле россияне нарастил покупку наличной валюты на 108 млрд руб. в сравнении с мартом. Часть из них перекладывает таким образом активы из депозитов, говорит эксперт финансового рынка Андрей Бархота:

«Альтернативные инвестиции, в том числе депозиты, сейчас менее привлекательны для населения. В общем-то, новые категории потенциальных приобретателей валют ринулись в банкоматы, а кредитные организации и обменные пункты работали по старинке и не были готовы к такому наплыву. Из-за этого возникли дефицитные истории.

Больше проблем у сетевых крупных банков, у которых большая база и клиенты которых, в общем-то, сейчас определяют наибольший спрос. Поэтому требуется какое-то время, я думаю, на горизонте пяти рабочих дней для того, чтобы восполнить запасы валюты. Беда в том, что валютный рынок изменчив, и к тому времени может уже эта тенденция переломиться.

Можно увидеть, например, ослабление рубля на уровне 76-78 руб. Конверсионные операции станут двигаться в другом направлении. То есть этот довольно сильный, ажиотажный спрос, который мы сейчас видим, будет нивелирован другими тенденциями. Таким образом запасы наличной валюты, которые банки имели, станут более валидными, более актуальными, чем в настоящий момент. Сейчас это некоторая смена тренда, но она может быть временной».

Межбанковский курс покупки и продажи наличного доллара почти сравнялся с официальным курсом Центробанка. Сейчас он составляет 73 руб.

Егор Парфенов