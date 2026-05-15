Минюст обновил список иноагентов

Минюст включил в реестр иностранных агентов четверых человек и три организации. Все попавшие в список физлица, по мнению ведомства, распространяли недостоверную информацию о решениях властей, а также выступали против действий России на Украине. Также в министерстве заявили, что они сотрудничали с другими иноагентами или организациями, признанными в России нежелательными.

Поэтесса Елена Файналова (объявлена в РФ иноагентом) Фото: Коммерсантъ / Павел Соловьев Блогер Денис Казанский (объявлен в РФ иноагентом) Фото: VoidWanderer / Wikipedia

Среди новых иноагентов:

поэтесса Елена Фанайлова;

украинский блогер Денис Казанский;

социолог Сергей Ерофеев;

журналист Георгий Биргер;

сообщество «Reforum Space Vilnius»;

информационно-аналитический центр «Башня»;

ассоциация по защите окружающей среды «Охрана природы».

«Башня» и вильнюсский общественный центр (признаны иноагентами), по версии ведомства, тоже занимались распространением недостоверной информации о политике российских властей, выступали против СВО, работали с нежелательными организациями и иноагентами. «Охрану природы» (признана иноагентом) обвинили в том, что она, «под видом деятельности по защите природы и окружающей среды», препятствовала реализации промышленных и инфраструктурных проектов и оказывала влияние на исполнительную и законодательную власти. Ассоциация, по заявлению ведомства, получала поддержку со стороны иностранного источника — какого, не уточняется,— а также взаимодействовала с одной из нежелательных организаций.