Минюст обновил список иноагентов
Минюст включил в реестр иностранных агентов четверых человек и три организации. Все попавшие в список физлица, по мнению ведомства, распространяли недостоверную информацию о решениях властей, а также выступали против действий России на Украине. Также в министерстве заявили, что они сотрудничали с другими иноагентами или организациями, признанными в России нежелательными.
Среди новых иноагентов:
- поэтесса Елена Фанайлова;
- украинский блогер Денис Казанский;
- социолог Сергей Ерофеев;
- журналист Георгий Биргер;
- сообщество «Reforum Space Vilnius»;
- информационно-аналитический центр «Башня»;
- ассоциация по защите окружающей среды «Охрана природы».
«Башня» и вильнюсский общественный центр (признаны иноагентами), по версии ведомства, тоже занимались распространением недостоверной информации о политике российских властей, выступали против СВО, работали с нежелательными организациями и иноагентами. «Охрану природы» (признана иноагентом) обвинили в том, что она, «под видом деятельности по защите природы и окружающей среды», препятствовала реализации промышленных и инфраструктурных проектов и оказывала влияние на исполнительную и законодательную власти. Ассоциация, по заявлению ведомства, получала поддержку со стороны иностранного источника — какого, не уточняется,— а также взаимодействовала с одной из нежелательных организаций.