Проект новой канатной дороги в Нижнем Новгороде корректируют в судебном порядке

АО «Урбантех Канатные дороги» подало к правительству Нижегородской области иск, связанный со строительством канатной дороги через Оку в Нижнем Новгороде. Информация об этом появилась в картотеке областного арбитражного суда.

В областном правительстве «Ъ-Приволжье», пояснили, что в рамках реализации проекта требуется актуализация отдельных технико-экономических параметров проекта, включая синхронизацию сроков реализации и учет инженерно-технических факторов, выявленных в ходе проектной и подготовительной работы.

«Для оформления изменений законодательство предусматривает установленный правовой механизм — корректировка условий через процедуру подачи обращений в арбитражный суд. То есть обращение в арбитражный суд в данном случае является стандартной юридической процедурой»,— сообщили в региональном правительстве.

В АО «Урбантех Канатные дороги» подтвердили эту информацию. По данным компании, строительство канатной дороги в рамках концессионного соглашения идет по графику. Работы ведутся в конструктивном взаимодействии с правительством Нижегородской области.

