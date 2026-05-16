15 мая отмечался день московского метро, которому в 2026-м исполнился 91 год. А чуть раньше, в конце апреля, 35-летие было у метро Екатеринбурга, где до недавнего времени использовали для проезда московские жетоны. Как строилась последняя, 13-я система подземного транспорта в СССР, с какими трудностями сталкивался проект и на какой стадии застопорилось его развитие — в материале «Ъ».

Текст: Артем Путилов

Городская айдентика во многом определяется двумя факторами — наземной архитектурой, облицовочной стороной мегаполиса, и подземкой, более закрытой, спрятанной. Жители Екатеринбурга привыкли, что чиновники, претендующие на высокие посты, поголовно разводят демагогию насчет строительства второй ветки метро. Однако спустя столько лет ситуация не меняется.

За год метрополитен Екатеринбурга перевозит более 40 млн пассажиров. Длина метро — около 13 км. Горожане, целыми днями снующие в вагонах, никогда, в общем-то, не задумывались о том, как метрополитен строился, почему он проходил через трудности не столько финансовые, сколько бюрократические.

Вопрос о начале строительства лично пробивал на тот момент первый секретарь Свердловского обкома Борис Ельцин у генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева — из-за спешки и занятости Брежнева Ельцин надиктовывал ему текст резолюции. Только через пару лет, в августе 1980-го, подземку в городе начали строить. Основная работа пришлась на период политических и экономических катаклизмов в стране. Областной центр старался всеми силами выпросить деньги у Москвы, а бандиты города «успокаивали» бастующих из-за невыплаты зарплат метростроевцев.

Возможно, история возведения первой ветки метро, принесшая столько потерь и проблем, слегка пугает региональные власти, от которых требуют второй ветки метрополитена.

Иронично, что свердловское метро стало 13-м по счету в СССР. В 1960-е город стал миллионником, с того момента и обсуждалась закладка подземки. И потому, что в СССР городам с такой численостью населения как будто полагалось иметь метро, и потому, что было рассчитано — пропускная транспортная способность, как предсказывала статистика, грозила в 1980-е исчерпать себя. В 1974 году Госплан СССР принимает решение о выделении денег на проектирование и строительство. Этому предшествовала поездка Бориса Ельцина в Москву, где он, по его воспоминаниям, надиктовывал текст резолюции Леониду Брежневу из-за занятности второго и острого желания как можно скорее уехать из столицы на дачу. «Он написал то, что я ему сказал, расписался»,— писал позже в своих мемуарах Ельцин.

Подготовка к отделке станции «Проспект Космонавтов»

Подготовка к отделке станции «Проспект Космонавтов»

Официальная советская пресса пристально следила за каждым шагом возведения метро: люди искренне переживали за этот проект, рабочие ударялись в безумные темпы, чтобы довести дело до конца. Строили же метрополитен множество подрядчиков: УЗТМ, УЭТМ, УТЗ, ЗиК, «Уралтрансмаш», «Уралгипротранс», Свердловский лифтостроительный завод и другие. В основном все сталкивались с одной проблемой: под городом была неоднородная почва, представляющая собой слоеный пирог из различных пород разной степени твердости.

Политическая неразбериха тех лет вносила коррективы в происходящее даже на уровне названий станций: «Динамо» ранее хотели назвать «Дзержинской» (в честь «железного Феликса», одного из зачинщиков политики красного террора), «Геологическую» хотели назвать «Куйбышевской» (в честь Валериана Куйбышева, верного сподвижника Иосифа Сталина), «Чкаловскую» хотели назвать «Большаковской».

Проблемы возникали и из-за нехватки в стране денег во всех сферах. В 1991-м ввели в эксплуатацию первые три станции метрополитена — «Проспект Космонавтов», «Уралмаш», «Машиностроителей». Метростроевцы тем временем продолжали работать. Спустя восемь лет от хронического безденежья покончил с собой один из рабочих «Свердловскметростроя» Рифат Гафаров, отец двоих детей. В день его похорон начался несанкционированный митинг, без насилия и угроз — скорее лишь демонстрация несогласия. Вскоре власти выяснили, что долги рабочих образовались из-за «недофинансирования из федерального бюджета». Чтобы решить проблему, приезжали представители ОПС «Уралмаш» (бывшие бандиты, которые нашли способы легализовывать свою деятельность), они принесли с собой бастующим, как рассказывают, «мешок денег». Но те принять отказались. И все же уже к 2010-му метро достроили. Последней, девятой, введена в эксплуатацию станция «Ботаническая».