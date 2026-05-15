Житель КБР объявлен в розыск за пропаганду терроризма
В Нальчике 49-летнего местного жителя обвинили в розыск по подозрению в пропаганде терроризма. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по КБР.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По данным следствия, в октябре 2025 года в одном из мессенджеров фигурант материалы, в которых оправдывал и пропагандировал терроризм, а также дал положительную оценку действиям участников международной террористической организации, что было доступно для широкого круга пользователей.
Расследование продолжается.