Житель КБР объявлен в розыск за пропаганду терроризма

В Нальчике 49-летнего местного жителя обвинили в розыск по подозрению в пропаганде терроризма. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по КБР.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в октябре 2025 года в одном из мессенджеров фигурант материалы, в которых оправдывал и пропагандировал терроризм, а также дал положительную оценку действиям участников международной террористической организации, что было доступно для широкого круга пользователей.

Расследование продолжается.

Наталья Белоштейн

