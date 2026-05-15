Студентам поменяют прописку

Удмуртский государственный университет (УдГУ) начал оптимизацию аудиторного фонда: в третьем корпусе разместят Многопрофильный колледж профессионального образования (МКПО) при вузе. Студентов Института педагогики и психологии (ИППСТ), чьи занятия в основном проходили в этом блоке, переведут в другие корпуса. Кафедра Института искусств и дизайна (ИИиД) остается в здании. Таким образом ректорат планирует привлечь дополнительные средства, задействуя пустующие аудитории. Профком указывает, что требование освободить корпус поступило студентам раньше, чем с ними провели разъяснительную беседу, из-за чего в профсоюз и СМИ посыпались жалобы на давление со стороны руководства вуза. Одно из таких обращений поступило в «Ъ-Удмуртия».

Руководство УдГУ приняло решение о размещении в третьем корпусе университета Многопрофильного колледжа профессионального образования (МКПО). Об этом и. о. ректора Анна Овчинникова рассказала на встрече с преподавателями и студентами в начале мая, на которой побывал корреспондент «Ъ-Удмуртия». Первая причина изменений, озвученная госпожой Овчинниковой, — включение студентов МКПО в состав «большой семьи» УдГУ. Сейчас они обучаются в классах различных школ города, которые арендует вуз. Речь идет об 1,8 тыс. студентов. Вторая причина более прагматичная — получение дополнительных средств на развитие инфраструктуры университета.

«Если аудитории не задействованы в учебном процессе, то на их ремонт не выделяются средства. Мы живем в рынке: необходимо, чтобы на каждом квадратном метре находились преподаватель и студент. Кто ходит в аудитории, тот их, по сути, и оплачивает»,— объяснила и. о. ректора.

В третьем корпусе расположены Кафедра музыкального и сценического искусства Института искусств и дизайна (ИИиД), Институт педагогики, психологии и социальных технологий (ИППСТ), базируется студенческая творческая студия «Луна».

Кафедра ИИиД сохранит свое место. За ней останутся профильные аудитории и концертный зал с роялем для студентов музыкального направления. ИППСТ, чьи занятия в основном проходили в «тройке», получит аудитории во втором и шестом корпусах. Творческому объединению «Луна» предоставили отдельный кабинет в шестом корпусе. Часть аудиторий освободят к концу мая, остальные помещения — к середине июня.

И. о. проректора по учебной работе Михаил Кибардин заверил пришедших, что нехватки аудиторий не возникнет. Сегодня в УдГУ часто наблюдаются пустые аудитории, особенно по вечерам, добавил он.

Студенты по этому поводу высказались неоднозначно. В профкоме университета рассказали «Ъ-Удмуртия», что обучающимся не дали возможности выразить свое мнение до обращения в СМИ и напрямую к и. о. ректора.

«Требования о “выселении” из третьего корпуса поступили в адрес студентов раньше, чем администрация провела разъяснительную беседу. Естественно, это породило реакцию студенческой среды: в профком стали поступать жалобы, в том числе с информацией о давлении со стороны администрации вуза с целью недопущения активного недовольства учащихся. Студенческое сообщество нельзя ломать через колено. Студенты — основные участники образовательного процесса и заслуживают должного отношения и конструктивного диалога»,— добавили в профкоме.

Болезненнее всего, считают в профсоюзе, переезд скажется на творческих объединениях. Речь идет о «Луне» и музыкальном клубе «Твоя Сцена», оборудование, декорации и инструменты которых размещены в третьем корпусе. Также в здании находятся залы, отремонтированные и оснащенные по проекту «ДНК» (Дом научной коллаборации). Они комфортнее остальных аудиторий университета.

«Мы понимаем, что руководство вуза действует в интересах всего университета, включая студентов колледжа, которым действительно нужна полноценная площадка. Но хотелось бы, чтобы при принятии таких решений студентов не просто ставили перед фактом»,— резюмировали в профсоюзе.