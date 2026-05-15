Украинский подарок пригодился казне России

Как стало известно “Ъ”, бывший начальник управления процессуального контроля следственного департамента МВД РФ Елена Москаленко не смогла оспорить решение суда по иску Генпрокуратуры о конфискации средств в долларах США на сумму, эквивалентную 31 млн руб. Деньги были обнаружены при расследовании уголовного дела сослуживцев госпожи Москаленко. Бывшая сотрудница центрального аппарата МВД утверждала, что доллары ей передал на хранение украинский адвокат Виталий Махинчук.

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре отклонил жалобу Елены Москаленко, которая до 2020 года занимала должность начальника управления ведомственного процессуального контроля и инспектирования следственного департамента МВД России. Определение суда опубликовано в системе «Правосудие».

Бывшая сотрудница центрального аппарата МВД просила отменить решение Октябрьского районного суда Новороссийска по иску первого заместителя генпрокурора РФ Анатолия Разинкина об обращении в доход государства имущества, полученного с нарушением антикоррупционных норм.

Иск рассматривался в Новороссийске, так как именно в этом городе Елена Москаленко поселилась после ухода в отставку.

В деле идет речь о $412 тыс., что на момент рассмотрения иска было эквивалентно 31 млн руб. Крупная сумма в иностранной валюте была обнаружена в апреле 2020 года при обыске в служебном кабинете Елены Москаленко и у нее дома.

Обыск проходил в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями со стороны бывших должностных лиц следственного департамента МВД России. Сама госпожа Москаленко не была подозреваемой или обвиняемой, однако при осуществлении надзора за расследованием Генпрокуратура выявила факты нарушения ею антикоррупционных запретов и ограничений.

Надзорное ведомство обратило внимание на то, что изъятая при обыске сумма значительно превышает доходы Елены Москаленко за 2009–2019 годы.

По мнению Генпрокуратуры, это указывает на получение средств из источников, не предусмотренных законом. Бывшая высокопоставленная сотрудница МВД настаивала на том, что обнаруженные у нее средства сложились из накоплений, выручки от продажи недвижимости, финансовой помощи родственников.

Часть средств в объеме $360 тыс., по словам госпожи Москаленко, ей передал знакомый адвокат Виталий Махинчук, гражданин Украины. Господин Махинчук подтвердил, что в марте 2020 года он взял средства в долг у неназванного компаньона и попросил Елену Москаленко хранить доллары у себя.

Елена Москаленко возражала против обращения средств в доход РФ, утверждая, что у надзорного ведомства нет доказательств того, что она получила деньги незаконно. Однако суд первой инстанции, а затем апелляционная и кассационная инстанции согласились с мнением Генпрокуратуры о том, что госпожа Москаленко, приняв от гражданина Украины денежные средства, нарушила запрет на получение сотрудниками МВД вознаграждений или подарков.

Высокопоставленная сотрудница центрального аппарата МВД не сообщила своему руководству о ситуации и не урегулировала конфликт интересов, возникший в связи с получением денежных средств от адвоката иностранного государства, говорится в решении суда.

Анна Перова, Краснодар