The Sun: Top Gear вернется на BBC в 2027 году

Британское автомобильное шоу Top Gear может быть восстановлено на BBC в 2027 году — к 50-летнему юбилею первого выпуска, сообщила газета The Sun со ссылкой на свои источники. Как отмечает издание, «руководство BBC заинтересовано в том, чтобы оживить Top Gear, поскольку они так и не смогли заполнить пустоту, образовавшуюся после закрытия программы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Зураб Джавахадзе / ТАСС Фото: Зураб Джавахадзе / ТАСС

В настоящее время, по данным The Sun, идет поиск новых ведущих шоу. Последний состав ведущих состоял из диджея Криса Эванса, бывшего игрока сборной Англии по крикету Эндрю Флинтоффа и комика Пэдди Макгиннесса. На съемках в декабре 2022 года Флинтофф попал в аварию, получив серьезные травмы. После этого шоу было приостановлено. В ноябре 2023 года ВВС сообщила, что не будет возвращать Top Gear на экраны в ближайшее время.

Шоу Top Gear выходило на BBC с 1977 года. Наибольшую популярность оно обрело с начала 2000-х, когда ведущими были Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй. В 2015 году они ушли из шоу из-за конфликта с руководством BBC.

Алена Миклашевская