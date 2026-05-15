Почти 800 млн рублей получил «ИОМЗ» на оборудование для выпуска деталей для ТЭК

«Ижевский опытно-механический завод» (ИОМЗ) получил инвестиции в размере 796 млн руб., из них 350 млн руб. — льготный заем от фонда развития промышленности. Средства пойдут на увеличение производственных мощностей ресурсного крепеж, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Всего планируется выпускать 3,1 млн комплектующих в год для соединения конструкций скважинного оборудования. Ресурсный крепеж включает в себя болты, винты, шпильки, гайки.

«По данным компании, количество пробуренных скважин в 2030 году может достигнуть 16,1 тыс. В одну скважину устанавливается один насос, а потребность в крепеже на один насос составляет от 40 до 80 шт. При периодическом техническом обслуживании насоса весь ресурсный крепеж подлежит замене»,— говорится в сообщении.

Запланированные мощности предприятия — ежегодное производство до 1 млн гаек, до 600 тыс. болтов, до 760 тыс. шпилек, до 800 тыс. винтов в различном исполнении.