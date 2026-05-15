В Ленобласти задержали подозреваемого в теракте 2006 года в Цхинвале

В СНТ «Аннинские высоты» сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который с 2006 года находился в международном розыске. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2006 году злоумышленник изготовил взрывное устройство, которое спустя два месяца вместе с сообщниками привел в действие

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ В 2006 году злоумышленник изготовил взрывное устройство, которое спустя два месяца вместе с сообщниками привел в действие

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Задержанный обвиняется в совершении преступлений по ч. 5 ст. 33, п. «а» ч. 2 ст. 205 и ч. 2 ст. 223 УК РФ (пособничество в совершении теракта и незаконное изготовление взрывного устройства).

По версии следствия, в апреле 2006 года в Цхинвале злоумышленник изготовил взрывное устройство. В июне того же года он вместе с сообщниками привёл его в действие в здании паспортно-визовой службы МВД Республики Южная Осетия.

Задержанный доставлен в отдел полиции по Ломоносовскому району Ленинградской области. В дальнейшем его передадут инициатору розыска, уточнили в ведомстве.

Карина Дроздецкая