В Ставрополе московского юриста обвинили в мошенничестве на 10 млн рублей

В Ставрополе будут судить 36-летнего юриста из Москвы по обвинению в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) на 10 млн руб. Фигурант предложил жителю Ставрополя помощь во избежание уголовной ответственности по делу о покушении на мошенничество, но условия сделки не выполнил. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

«Прибыв в Ставрополь и получив деньги, юрист не сделал ничего, чтобы помочь клиенту, и фактически не имел такой возможности», — прокомментировали в ведомстве.

В результате жителя Ставрополя осудили, после освобождения он потребовал деньги обратно, но, так и не получив их, обратился в полицию с заявлением о мошенничестве.

Обвиняемый юрист признал вину во время следствия. Уголовное дело направлено в суд.

Наталья Белоштейн