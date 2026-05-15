На Ставрополье продлили действие режима повышенной готовности из-за ливней

В Ставропольском крае из-за непогоды продлили действие режима повышенной готовности. Осадки продолжаются. Об этом сообщает глава региона Влдимир Владимиров.

«Главам округов рекомендовал на выходных оставаться на местах и держать ситуацию на контроле. Особое внимание — состоянию ливневок, водоотводных каналов, участков у рек и мест, где возможны подтопления»,— отметил господин Вдадимиров.

На данный момент превышения опасных отметок на реках края не зафиксировано.

Наталья Белоштейн