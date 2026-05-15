«Фантастические сделки», и что они означают

Китай будет закупать американскую нефть, а также сою и другую сельхозпродукцию, поможет США в переговорах с Ираном и не отправит оружие в Тегеран. По словам американского лидера Дональда Трампа, во время его визита в Пекин стороны заключили «фантастические сделки». Однако эксперты, опрошенные “Ъ FM”, сомневаются, что речь о стабильных договоренностях.

Трехдневная поездка Трампа в КНР завершилась сегодня. Некоторые итоги он подвел в интервью Fox News:

«Встреча прошла очень хорошо, но мы же хотим от них определенных шагов. Си Цзиньпин согласился заказать 200 самолетов. Это серьезная сделка для Boeing. В прошлый раз мы подписали около 36 соглашений, а сейчас речь идет о гораздо более масштабных вещах. Говорили и о сое для наших фермеров. Китай собирается закупать большое количество и другой американской сельхозпродукции. Еще один момент, по которому, как мне кажется, мы договоримся: Китай согласился покупать нефть у США. Китайские компании будут работать с Техасом, Луизианой и Аляской. Туда начнут приходить китайские танкеры. Насколько я понимаю, это тоже уже согласовано, и это очень крупная сделка».

Си Цзиньпин, в свою очередь, также подчеркнул значимость этих переговоров для будущих связей между США и Китаем. При этом в феврале 2025 года обострилось экономическое противостояние между странами. Тогда Трамп резко повысил пошлины на товары из КНР. Пекин принял зеркальные меры. О паузе в торговой войне стороны договорились лишь в мае.

Наступил ли сейчас ренессанс в их торговых отношениях? Профессор Высшей школы экономики, ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Портанский обращает внимание, что о конкретных договоренностях пока ничего не известно:

«С одной стороны, результаты визита в торгово-экономической сфере выглядят впечатляющими. Но не будем забывать, что пока публичных данных по соглашениям нет. В течение только 2025 года Соединенные Штаты и Китай дважды заключали сделки, и такое впечатление, что Трамп каждый раз забывает, о чем договорились буквально несколько месяцев назад.

Нельзя исключать и возобновления торговой войны. Я бы отдельное внимание еще обратил на нефтяную договоренность. Для российской стороны это имеет все-таки определенное значение, потому что мы являемся серьезным поставщиком сырья для Китая. Если он начинает закупать нефть в Соединенных Штатах, то для нас это несколько меняет ситуацию.

Трудно сказать, для какой из сторон — Вашингтона или Пекина — эти договоренности важнее. У администрации Трампа сейчас нет очевидных козырей в глобальных делах: урегулировании конфликта на Украине и в Ормузском проливе. Нужны какие-то результаты. Китайской стороне они тоже нужны, чтобы снизить напряженность в отношении Тайваня. Так что каждая сторона по-своему заинтересована в сотрудничестве».

Вместе с тем политика Белого дома в отношении Тайваня после встречи не изменилась, заявил госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, китайская сторона поднимала эту тему, но какого-то видного места она не занимала. В таких случаях США четко выражают свою позицию и меняют тему разговора, отметил Рубио. Впрочем, сам Си Цзиньпин заметил, что ненадлежащее урегулирование спора вокруг Тайваня может поставить под удар отношения Америки и КНР.

На следующей неделе в Пекин с визитом может прибыть президент РФ Владимир Путин. South China Morning Post допускает, что визит ожидается 20 мая. Однако в Кремле о точных датах не сообщали. О том, какое значение имеет встреча Трампа и Си Цзиньпина для России “Ъ FM” поговорил с политологом, автором проекта «Хмурое утро» Андреем Никулиным:

«В случае с покупкой китайцами 200 американских лайнеров с учетом того, что после этого известия акции Boeing упали почти на 5%, речь скорее о намерениях или каком-то мало к чему обязывающем документе, который позволяет сохранить Трампу лицо. При этом некий позитивный итог встречи заключается в том, что ни Трамп, ни товарищ Си не разругались, по крайней мере, перед публикой.

Трамп не обменял поддержку Тайваня на какое-то соглашение. Президент прилетел, президент улетел: горшки не побиты, ситуация на самом деле такая же, что и была. Но не хуже, что уже неплохо.

Россия внимательно следит за происходящим. Действительно существует риск, что в итоге Вашингтон с Пекином могут заключить то самое большое соглашение, которое решило бы основную часть их проблем, а у Москвы при этом не будет места за столом. Но в данный момент этого не происходит».

Двусторонние переговоры США и Китая прошли 14 мая в расширенном составе и продлились 2 часа 15 минут. В них принимали участие глава Пентагона Пит Хегсет, госсекретарь Марко Рубио и министр финансов США Скотт Бессент. Заключительная встреча Си Цзиньпина и Дональда Трампа была уже более камерная, после нее американский лидер вернулся домой. Он также пообещал, что постарается удивить председателя КНР, когда тот совершит ответный визит в США.

Анна Кулецкая