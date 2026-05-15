В Карелии открыли круизный сезон

В Карелии начался круизный сезон. Первым в столицу региона зашел четырехпалубный теплоход «Георгий Чичерин» (компания «ВодоходЪ»). Об этом сообщил губернатор региона Артур Парфенчиков.

Фото: Telegram-канал губернатора Республики Карелия

Всего «ВодоходЪ» запланировал на 2026 год 45 рейсов в Петрозаводск на 11 теплоходах. Общее число судозаходов в навигацию составит 136.

По данным региональных властей, за 2025 год поступления туристического налога в бюджеты муниципалитетов Карелии достигли почти 80 млн рублей. Средства направляются на решение местных проблем.

