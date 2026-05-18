Банк «Агророс» защитил проект «Заботимся о природе» на премии «Твердые знаки»

Высадку более 7 тыс. деревьев в девяти городах России презентовали в рамках финального этапа бизнес-премии «Твердые знаки—2026» в Удмуртии. Номинация — «Лучший социальный проект в повестке ESG». Подробнее о проекте экспертному совету рассказал директор по развитию бизнеса дополнительного офиса «Ижевский» банка «Агророс» Магсум Ганиев.

«Ежегодно вырубается порядка 15 млрд деревьев, а высаживают всего 5 млрд. Убыток леса в мире составляет 1,3% в год, что сопоставимо 10 млн га. Это площадь Исландии, Венгрии, Южной Кореи <...> Исторически и территориально банк поддерживает развитие сельскохозяйственной отрасли. Два раза в год “Агророс” традиционно проводит экологические акции. В 2025 году совместными усилиями команды и клиентов банка было высажено 3 га леса»,— рассказывает спикер.

В 2025 году молодые деревья появились в Ижевске, Ульяновске, Волгограде, Балакове, Санкт-Петербурге, Москве, Тольятти, Саратове и Рязани. К реализации проекта привлекли более 100 человек. В столице Удмуртии высадили порядка 30 деревьев рядом с храмом Успенского на Рябиновой аллее героев.

Региональная бизнес-премия «Твердые знаки» проходит в Удмуртии в пятый раз. Компании представили проекты в девяти номинациях. Их 29-30 апреля оценивал экспертный совет. Победителями будут признаны те предприниматели, чьи проекты наберут больше всего баллов. Лучших объявят на торжественной церемонии вечером 21 мая в банкетном зале «Бородинский» в Ижевске. Мероприятие пройдет в рамках празднования Дня предпринимателя.