В Ижевске госпитализирован велосипедист, пытавшийся разогнаться за счет питбайка

В больницу Ижевска увезли 29-летнего велосипедиста, который пострадал при попытке разогнаться, зацепившись буксировочным тросом за питбайк. За рулем мототранспорта был 27-летний молодой человек без водительских прав. Авария произошла 14 мая ближе к полуночи. Оба участника ДТП находились в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии.

Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии

«В результате ДТП велосипедист и водитель питбайка получили травмы различной степени тяжести <…> В отношении мотоводителя составлены административные материалы за нетрезвую езду и езду без права управления»,— говорится в сообщении. Питбайк помещен на спецстоянку.