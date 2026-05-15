Агентство «Этажи» защитило пространство «HR-Кафетерий» на премии «Твердые знаки» в Удмуртии

Площадку «HR-Кафетерий» для руководителей и HR-специалистов представили в рамках финального этапа бизнес-премии «Твердые знаки—2026» в Удмуртии. Номинация — «Лучший социальный проект в повестке ESG». О проекте экспертам рассказала

«Наша платформа дает долгосрочный социальный эффект для развития бизнеса. <...> Мы учим наших руководителей снижать текучку кадров и работать над повышением качества рабочих мест, развиваем системный подход к управлению персоналом и обучаем переходу от реактивного управления к стратегическому HR»,— рассказывает спикер.

В 2012 году «HR-Кафетерий» был маленьким сообществом. К 2022 году на площадке собрали профессиональную команду, где обсуждали лайфхаки и профильные советы. В 2025 эта локация стала местом, где кадры вместе с бизнесом решают задачи. Участие в клубе до недавнего времени было бесплатным. Сейчас стоимость посещения составляет 600 руб. Встречи проходят раз в месяц длительностью до 1,5 часа.

Региональная бизнес-премия «Твердые знаки» проходит в Удмуртии в пятый раз. Компании представили проекты в девяти номинациях. Их 29-30 апреля оценивал экспертный совет. Победителями будут признаны те предприниматели, чьи проекты наберут больше всего баллов. Лучших объявят на торжественной церемонии вечером 21 мая в банкетном зале «Бородинский» в Ижевске. Мероприятие пройдет в рамках празднования Дня предпринимателя.