В Дагестане 401 агропроект не получил господдержку из-за несоблюдения требований

Министерство сельского хозяйства Дагестана отказало в государственных субсидиях авторам 401 из почти 2 тыс. авторов агропроектов из-за несоответствия установленным требованиям. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Отмечается, что ведомство предоставляет субсидии и гранты по 30 направлениям агрокомплекса. Процесс проходит в цифровом формате через систему «Электронный бюджет». Это обеспечивает прозрачность и способствует снижению коррупционных проявлений.

Кроме этого, в министерстве создано структурное подразделение по контролю за предоставлением субсидии, оно проверяет получателей бюджетных средств. Материалы по выявленным нарушениям направляются в правоохранительные органы.

