Трамп: США завершили военную операцию в Иране на 75%

США завершили военную операцию в Иране на 70-75%, но ее надо закончить до конца. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Мы (США.—“Ъ”) вернемся и все доделаем»,— заявил американский президент журналистам на борту своего самолета (видео пресс-подхода опубликовано на YouTube-канале Белого дома).

Военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. В ответ Тегеран начал бить по американским военным базам на Ближнем Востоке. С начала апреля между США и Ираном действует режим прекращения огня, в рамках которого стороны должны прийти к окончательному мирному соглашению.