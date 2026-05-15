«Ночь музеев», «Гроза» и «Грязные деньги»

На ближайшей неделе в Челябинске пройдет «Ночь музеев», концерт с саундтреками Ханса Циммера, а также выступление хип-хоп группы АК-47. В театрах покажут спектакли «Гроза», «март», «Русский огонек», а в кино выйдут фильмы «Грязные деньги» и «Богатыри».



Фото: Артур Якушко Исторический музей Южного Урала

«Ночь музеев»

В Челябинске 16 и 17 мая пройдет международная акция «Ночь музеев». В эти дни на многих культурных площадках города пройдут различные мероприятия. Так, 16 мая в исторического музее Южного Урала запланировано 20 интерактивов на улице, огненное шоу, выставка отечественных автомобилей; в театре драмы им. Наума Орлова — знакомство с традиционными костюмами народов Челябинской области и разучить танцы военных лет; в театре кукол имени Вольховского — экскурсия по закулисью; в мультимедийном парке «Россия – моя история» — тематические детские экскурсии, исторические игры и экспозиции. 17 мая в музее изобразительных искусств проведут экскурсию по выставке Михаила Шемякина «Загадки русского народа, поэтический вечер и спектакль. Стоимость билета на мероприятие на каждой площадке может отличаться. Уточнить точную цену можно в официальных каналах учреждений.

Концерты

В зале камерной и органной музыки «Родина» 16 мая состоится «Французский вечер при свечах». В программе прозвучат произведения великих французских композиторов. На сцене выступят Роман Севостьянов (фортепиано), Юлия Семенова (сопрано), Марьяна Бабинцева (меццо-сопрано), Анна Тер-Абрамян (кларнет), Илья Шахов (кларнет), а также Струнный квартет государственного симфонического оркестра Челябинской области. Слушателей ждут шедевры Равеля, Дебюсси, Виардо, Пуленка и Делиба. Стоимость билета от 700 до 1,3 тыс. руб. 6+

В концертном зале им. Прокофьева 17 мая состоится уникальный концерт «Георгий Анохин: 77 раз вокруг Солнца». Под руководством художественного руководителя Георгия Анохина выступит ансамбль L-Band, а также ансамбль «Уральский диксиленд Игоря Бурко» под управлением Валерия Сундарева. В программе прозвучат авторские произведения Георгия Анохина, включая композиции «Камышовая лодка», «Монах», «Солнечные письма» и сюита «Заговор Фиеско в Генуе». Стоимость билета от 600 до 1 тыс. руб. 6+

В концертном зале им. Прокофьева 19 мая состоится вечер «Саундтреки Ханса Циммера при свечах». Струнный оркестр CAGMO представит саундтреки композитора из фильмов «Интерстеллар», «Дюна», «Король Лев», «Пираты Карибского моря» и многих других. Стоимость билета от 1,9 тыс. до 5,7 тыс. руб. 6+

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Композитор Ханс Циммер

В Центре международной торговли 22 мая состоится концерт хип-хоп группы АК-47. В рамках масштабного тура по городам России Витя АК и Максим АК исполнят треки с нового альбома «Пятый», а также главные хиты. Стоимость билета от 2,2 тыс. до 3,9 тыс. руб. 18+

Спектакли

В mini театре 17 мая представят спектакль «март». Мария после долгого отсутствия возвращается домой к маме и мужу. «Герои нашего спектакля застряли в бесконечном марте. Говорят, тут ничего не выживает, ни автобусы, ни птицы, ничего. Чего же нам не хватает, чтобы просто быть счастливыми? Почему тоска по неземному счастью разъедает изнутри?»,— спрашивают авторы спектакля. Стоимость билета 1000-1200 руб. 16+

В выставочном зале челябинского отделения Союза Художников 19 мая Камерный театр вновь покажет одну из последних работ — «Синее чудовище» по пьесе Карло Гоцци. По сюжету грузинская принцесса Дардане и принц Таэр становятся жертвами злого духа Дзелу. Он превращает Таэра в синее чудовище запрещает открывать свое имя. Дардане должна полюбить своего избранника в обличии синего чудовища, иначе он погибнет. Стоимость билета от 1 тыс. руб. до 1,5 тыс. руб. 16+

В Новом художественном театре 20 мая покажут моноспектакль «Русский огонек» по стихотворениям Николая Рубцова. Его произведения посвящены родине и дому, поиску духовных корней и национальной идентичности. Стоимость билетов — 400 руб. 12+

В Молодежном театре 22 мая пройдет премьера спектакля «Гроза» по одноименному произведению Александра Островского. Режиссер Дарья Догадова превращает постановку в ностальгическую притчу о возвращении «домой». В спектакле личность сталкивается с обществом, свобода оказывается испытанием, а пьеса Островского превращается в историю метафизического разрыва между земным и небесным. Стоимость билета от 600 до 1,5 тыс. руб. 12+

Кино

В челябинских кинотеатрах с 21 мая появится новый фильм Гая Ричи «Грязные деньги». В главных ролях — Джейк Джилленхол и Генри Кавилл. Безжалостный магнат Салазар присваивает себе миллиард долларов. Отряд элитных агентов получает задание вернуть эти деньги любой ценой. Сид, Бронко и соратники начинают воплощать стратегию давления на афериста, а затем отправляются на остров Салазара. Однако ситуация выходит из-под контроля. 18+

Фото: filmz.ru Гай Ричи

В кинотеатрах Челябинска с 21 мая также выйдет в прокат фильм «Богатыри». Современный школьник Ваня через волшебный портал переносится во времена Древней Руси, где он знакомится с двумя богатырями Федором и Ратибором. Вместе им предстоит отправиться обратно в современный мир, чтобы отыскать волшебные артефакты до того, как их найдет злая волшебница Гордея. В главных ролях — Роман Курцын, Роман Постовалов, Андрей Андреев и Алена Михайлова. 6+

Ольга Воробьева