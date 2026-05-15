Производитель сапфиров «Монокристалл» заявил о намерении подать на банкротство

АО «Монокристалл», входящее в концерн «Энергомера» и являющееся головной структурой белгородского завода сапфиров, уведомило кредиторов о намерении обратиться в Арбитражный суд Ставропольского края с заявлением о признании себя несостоятельным. Соответствующее сообщение опубликовано на Федресурсе.

В уведомлении компания указала на наличие признаков банкротства и недостаточности имущества. В качестве кредитора в публикации обозначен АО «Агрохолдинг Энергомера». Бенефициаром группы выступает президент концерна Владимир Поляков, контролирующий 86,1% «Энергомеры» и 81,8% «Монокристалла».

Согласно данным СПАРК-Интерфакс, по итогам 2025 года выручка предприятия составила 1,235 млрд руб., тогда как чистый убыток превысил 1,96 млрд руб. Чистые активы компании снизились до отрицательного значения — минус 1,89 млрд руб. При этом краткосрочные обязательства превышали оборотные активы на 3,7 млрд руб.

За год активы компании сократились с 15,7 млрд до 13,3 млрд руб., а объем краткосрочных заемных средств вырос с 109,9 млн до 5,15 млрд руб. Среднесписочная численность сотрудников предприятия снизилась с 1087 человек в 2022 году до 524 в 2025-м.

В аудиторском заключении ухудшение финансового положения связывается с повреждением части производственных мощностей в Белгородской области после обстрелов, перебоями с поставками сырья, закрытием европейского рынка и снижением спроса на электронику в Азии.

По словам управляющего партнера Vita Liberta Сергея Конона, публикация уведомления еще не означает введение процедуры банкротства, однако свидетельствует о подготовке компании к обращению в суд. Эксперт считает, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от позиции банков-кредиторов и возможности сохранить производство искусственных сапфиров как действующий высокотехнологичный актив.

Роман Лаврухин