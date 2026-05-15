Экс-министр культуры Прикамья может возглавить комитет в Госдуме

Депутат от «Справедливой России» Николай Новичков рассматривается на должность председателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений государственной думы. Об этом сообщают «Ведомости».

Сейчас Николай Новичков входит в комитет Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики. Как сообщают источники издания, 14 мая он подал заявление на перевод в комитет по развитию гражданского общества. До конца весенней сессии Госдумы руководить комитетом будет один из заместителей Яны Лантратовой. 14 мая госпожу Лантратову назначили уполномоченным по правам человека в России.

Николай Новичков родился во Владимирской области в 1974 году. С отличием окончил Волго-Вятскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление» в 1997 году, доктор экономических наук, профессор, почетный работник науки и техники РФ, профессор ряда российских университетов.

При губернаторе Олеге Чиркунове Николай Новичков сначала занимал пост руководителя департамента территорий администрации губернатора Пермского края. В конце 2010 года глава региона назначил господина Новичкова министром культуры Пермского края. Затем Николай Новичков трудился заместителем руководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризм), советником министра культуры РФ и советником губернаторов Кировской и Новгородской областей.