На проект ликвидации свалки бывшего «Корунда» в Дзержинске выделят 42 млн рублей
Инженерно-экологическая служба Дзержинска Нижегородской области проводит открытый конкурс на проектно-изыскательские работы по ликвидации свалки отходов бывшего ПО/ЧХЗ «Корунд» в районе дома №2 по улице Науки. Начальная стоимость контракта составляет 41,6 млн руб., указано на сайте госзакупок.
Подготовить проект требуется до конца февраля 2028 года. Затем мэрия Дзержинска планирует включить несанкционированную свалку промотходов в федеральный проект «Генеральная уборка».
Ориентировочная площадь свалки, указанная в техническом задании, составляет 8,83 тыс. га, объем отходов — 403,2 тыс. кубометров.
Как писал «Ъ-Приволжье», власти хотят ликвидировать эту свалку в рамках федеральных программ уже несколько лет. В 2018 году объем свалки оценивался в 160 тыс. кубометров.