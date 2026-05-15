На проект ликвидации свалки бывшего «Корунда» в Дзержинске выделят 42 млн рублей

Инженерно-экологическая служба Дзержинска Нижегородской области проводит открытый конкурс на проектно-изыскательские работы по ликвидации свалки отходов бывшего ПО/ЧХЗ «Корунд» в районе дома №2 по улице Науки. Начальная стоимость контракта составляет 41,6 млн руб., указано на сайте госзакупок.

Фото: Геоинформационный портал

Подготовить проект требуется до конца февраля 2028 года. Затем мэрия Дзержинска планирует включить несанкционированную свалку промотходов в федеральный проект «Генеральная уборка».

Ориентировочная площадь свалки, указанная в техническом задании, составляет 8,83 тыс. га, объем отходов — 403,2 тыс. кубометров.

Как писал «Ъ-Приволжье», власти хотят ликвидировать эту свалку в рамках федеральных программ уже несколько лет. В 2018 году объем свалки оценивался в 160 тыс. кубометров.

Галина Шамберина