Российские силы ПВО за шесть часов сбили 22 беспилотника

Российские средства ПВО в период с 8:00 до 14:00 мск уничтожили 22 беспилотника ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Калужской, Смоленской, Псковской, Тверской и Московской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваторией Черного моря. Точное число БПЛА по каждому региону в Минобороны не привели.

До этого, с 23:00 до 7:00 мск, над Россией сбили 355 беспилотников. Под удар попали Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Орловская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Московская и Тульская области, Крым, Калмыкия, Краснодарский край, а также акватория Азовского и Каспийского морей.