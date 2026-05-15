Положительный отзыв о террористах в чате стоил пензенцу уголовного дела

Жителя Пензенской области обвиняют в оправдании терроризма. Региональный Следком возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ в отношении 46-летнего жителя Шемышейского района, сообщили в ведомстве.

По данным следствия, в октябре прошлого года житель рабочего поселка Шемышейка в чате одного из мессенджеров написал комментарий, положительно оценивающий членов террористической организации.

Пензенцу предъявлено обвинение. Вину он признал. Уголовное дело расследуется. Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Центра противодействия экстремизму УМВД России по Пензенской области.

Марина Окорокова