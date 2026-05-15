В Нижнекамском районе перекроют дорогу из-за капитального ремонта

С 18 мая по 31 августа будет закрыт участок дороги Новошешминск — «Шереметьевка — Кармалы» в Нижнекамском районе Татарстана из-за капитального ремонта. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

Ограничение затронет отрезок с 33,9 по 34,9 км. Объезд организуют по дорогам Верхняя Уратьма — Благодатная, Заинск — Верхняя Уратьма — Шереметьевка, а также по федеральной трассе Р-239 «Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан».

Кроме того, с 14 мая по 31 октября закрыто движение на подъезд к Елабуге — на участке с 8,7 по 12,4 км.

Анна Кайдалова