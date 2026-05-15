Игорь Шубин не стал участвовать в праймериз «Единой России»

Депутат Госдумы РФ по округу №58 (Пермский), бывший мэр Перми Игорь Шубин не подал заявку на участие в праймериз «Единой России». Прием заявок закончился 14 мая. Согласно информации на сайте партии, данных господина Шубина в числе кандидатов нет. Как пояснил «Ъ-Прикамье» сам Игорь Шубин, решение об участии в выборах в нижнюю палату парламента им «пока не принято». «Это (праймериз.— «Ъ-Прикамье») не единственный путь. Сохраним интригу»,— сообщил он.

Игорь Шубин родился в Перми в 1955 году. С 2006 по 2010 год занимал должность главы города. После 2016 года представлял Пермский край в Совете Федерации. 18 сентября 2016 года был избран депутатом Госдумы по избирательному округу №58 «Пермский», в 2021 году в ходе выборов сохранил мандат депутата. Является зампредседателя правления РОО «Пермское землячество». Отметим, что выдвижение кандидатов на партийные праймериз продолжалось больше двух месяцев, прием заявок стартовал 11 марта 2026 года. Само предварительное голосование будет идти с 25 по 31 мая.