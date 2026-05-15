В Дагестане усилят контроль за сельхозземлями и недропользованием

В Дагестане на заседании комиссии по противодействию коррупции обсудили меры по предотвращению нарушений в сферах землепользования и добычи полезных ископаемых. Об этом сообщил глава республики.

В ходе заседания было отмечено, что в регионе фиксируются случаи вывода земель сельскохозяйственного назначения из оборота, их использования под застройку, а также длительного простаивания без обработки. Глава республики заявил о недопустимости подобных практик и поручил руководителям муниципалитетов оперативно реагировать на такие нарушения с применением предусмотренных законодательством мер.

Отдельное внимание на заседании уделили вопросам лицензирования деятельности по добыче полезных ископаемых. Руководству профильных структур поручено усилить контроль за соблюдением лицензионных условий недропользователями.

Власти республики также заявили о необходимости аннулирования лицензий в случаях систематических нарушений. По оценке руководства региона, усиление контроля в этих сферах должно повысить эффективность использования земельных ресурсов и обеспечить дополнительные поступления в экономику республики.

Валерий Климов